Eugénio Barreiros, ao centro na fotografia

Eugénio Barreiros morreu aos 60 anos, confirmou a TSF esta manhã. O portuense, nascido a 5 de fevereiro de 1959, foi integrante da banda Jáfu'mega e também dos Mini Pop.

O mais velho de três irmãos, veio a formar justamente com Pedro e Mário Barreiros o grupo Mini Pop, responsável por lançar cinco singles e um EP durante a década de 1970. Eugénio Barreiros era então teclista, mas também vocalista.

A banda familiar foi uma das participantes pioneiras do Vilar de Mouros, na edição de 1971. Chegou mesmo a participar no Festival da Canção, dois anos depois, com a canção "Menina de Luto".

Os Jáfu'mega nasceram da junção com José Nogueira, Álvaro Marques, Luís Portugal e os irmãos Barreiros. "Nó Cego", "Kasbah", "Latin America" ou "Ribeira" são alguns dos êxitos que marcaram a carreira do grupo.