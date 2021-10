Morreu James Michael Tyler, o Gunther da série Friends

© Getty Images via AFP

O ator James Michael Tyler conhecido por interpretar a personagem Gunther na série de comédia "Friends" morreu este domingo aos 59 anos, em Los Angeles. O artista tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em 2018.



"O mundo conhecia-o como Gunther, da série de sucesso Friends, mas os entes queridos de Michael conheciam-no como ator, músico, defensor da importância da consciência para o cancro e marido dedicado", disse o representante Toni Benson em comunicado.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz - FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021

A sua personagem mais conhecida, Gunther, era o gerente do Central Perk, o café onde as outras personagens de Friends se reuniam e apareceu em cerca de 150 episódios das 10 temporadas da série.

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

O ator participou ainda em séries como "Scrubs," "Sabrina the Teenage Witch" e "Modern Music."