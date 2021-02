Morreu Joel Pina, o eterno viola baixo de Amália Rodrigues

© Global Imagens (arquivo)

Morreu esta quinta-feira Joel Pina, um dos nomes mais importantes da história do fado. Com mais de 80 anos de carreira, o viola baixo acompanhou Amália Rodrigues durante quase três décadas. Tinha 100 anos, celebrados no ano passado, e ao longo da carreira gravou mais de três centenas de discos.

A notícia foi confirmada pelo Museu do Fado através das redes sociais.

De acordo com a RTP, o músico sofreu um enfarte do miocárdio em janeiro.

Joel Pina, que acompanhou vários intérpretes portugueses e diferentes gerações do fado, como Maria Teresa de Noronha, Teresa Tarouca, Tony de Matos, Max e Tristão da Silva, completaria 101 anos na próxima quarta-feira.

O músico foi homenageado em setembro do ano passado, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, num concerto que contou com as participações, entre outros, de Maria da Fé, Mariza, Gonçalo Salgueiro, Mísia, Teresa Siqueira e Lenita Gentil, e ao qual assistiu o primeiro-ministro, António Costa.

Diogo Varela Silva, sobrinho-neto de Amália que privou de perto com Joel Pina, destaca a importância do músico para a arte do Fado.

"O Joel era um homem de uma importância para o fado. Foi a pessoa mais antiga no fado, foi responsável pela introdução do baixo no fado como o conhecemos. Tem uma carreira ímpar", explicou Diogo Varela Silva à TSF.

Diogo Varela Silva destaca a importância de Joel Pina para a história do fado. 00:00 00:00

"Era uma pessoa que apesar da idade toda nunca ficou parado no tempo, musicalmente. Continuava a tocar, continuava a acompanhar, a viver com a mesma paixão de sempre. Felizmente, o país foi a tempo de lhe fazer a merecida homenagem no seu centenário", disse.