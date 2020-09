Morreu Jorge Salavisa, um dos maiores nomes da dança em Portugal

Jorge Salavisa © Lionel Balteiro

Por TSF 28 Setembro, 2020 • 13:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo bailarino e ex-diretor da Companhia Nacional de Bailado, Jorge Salavisa, morreu aos 81 anos. O também ex-diretor artístico do Ballet Gulbenkian e do Teatro São Luiz morreu em casa, vítima de doença, confirmou a TSF.

Salavisa estudou dança em Paris e trabalhou como bailarino com companhias o Grand Ballet du Marquis de Cuevas, o Ballet National Populaire, os Ballets de Paris, o London Festival Ballet, o Scottish Ballet.

Foi também professor de dança em vários países, participou em filmes e atuaçoes televisivas e em várias tournées, ao lando de grandes nomes do bailado.

Foi ainda nomeado para o Prémio Laurence Olivier, uma das maiores ditinçoes no mundo da dança no Reino Unido, e, em Portugal, foi condecorado com o Grande Oficialato da Ordem do Infante D. Henrique e com a Medalha de Mérito Cultural.