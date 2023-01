Morreu Lisa Loring, a primeira Wednesday Addams

Lisa Loring foi a primeira Wednesday Addams © Reprodução Facebook

Por TSF 30 Janeiro, 2023 • 14:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lisa Loring, a primeira Wednesday Addams da séria dos anos 60 "A Família Addams", morreu aos 64 anos na sequência de um AVC. A notícia foi confirmada por uma das suas filhas à Variety: "Morreu pacificamente com ambas as filhas a segurarem-lhe as mãos".

"Bonita, bondosa, uma mãe carinhosa, o legado da Lisa no mundo do entretenimento é enorme. E o legado para a família e amigos - uma riqueza de humor, afeto e amor que perdurará nas nossas memórias", escreveu uma amiga, Laurie Jacobson, no Facebook.

"Ela estará sempre nos nossos corações como Wednesday Addams", acrescenta.

Lisa Loring estreou-se no mundo da representação num episódio em "Dr. Kildare", mas foi a sua participação, em "Wednesday Addams", com apenas cinco anos, que marcou a sua carreira. A personagem doce, mas sombria, inspirou Jenna Ortega, que voltou a trazer a personagem e a sua célebre dança, "The Drew", para a ribalta com a série "Wednesday" da Netflix.

A atriz nasceu em 1958 nas ilhas Marshall, tendo passado pelo Hawaii e por Los Angels. Lisa Loring tem duas filhas, Marianne e Vanessa Foumberg, fruto do seu casamento com Jerry Butler.

Depois de duas temporadas de "A Família Addams", a atriz juntou-se à série de comédia "The Pruitts of Southampton", para depois fazer outras participações na televisão, como em "The Girl From U.N.C.L.E.", "Fantasy Island" ou "Barnaby Jones".