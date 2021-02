Morreu Maria Andrea Gaspar. Cantora lírica é a 3.ª vítima do surto de Covid na Casa do Artista

Maria Andrea Gaspar © Casa do Artista/Facebook (arquivo)

Por TSF/Lusa 03 Fevereiro, 2021 • 19:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu a cantora lírica Maria Andrea Gaspar, vítima de Covid-19, informou a Casa do Artista. Tinha 93 anos e é a terceira vítima mortal do surto que atinge a Casa do Artista, localizada em Lisboa.

Antes tinham falecido as atrizes Cecília Guimarães e, já esta quarta-feira, Adelaide João.

Contactado pela Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, onde está situada a Casa do Artista, diz que, neste momento, na instituição há dez utentes infetados e que residem na Casa do Artista 70 pessoas.