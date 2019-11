Morreu Manuel Jorge Veloso, pioneiro do jazz e da TV em Portugal

© Ricardo Junior/Global Imagens

Manuel Jorge Veloso, músico, compositor, realizador de rádio, crítico musical e de televisão, cronista, pioneiro da TV e do jazz em Portugal, morreu esta madrugada no Hospital de Santa Maria em Lisboa, vítima de doença prolongada.

Manuel Jorge Veloso nasceu em 1937, em Lisboa. Com formação musical clássica (violino e composição), foi nos anos 60 e 70 baterista de jazz amador e membro fundador do Quarteto do Hot Clube de Portugal, o primeiro grupo português com actividade jazzística exclusiva e regular.

Foi com esse quarteto que participou no Festival de Jazz de Comblain-la-Tour, Bélgica, em 1963. Tocou ainda, individualmente, com inúmeros músicos de jazz portugueses e estrangeiros de passagem por Portugal ou no estrangeiro (França, Bélgica) e integrou o Quarteto de Dexter Gordon no I Festival Internacional de Jazz de Cascais (1971).

Na televisão, entre 1958 e 1971, foi produtor de programas de música clássica e de jazz (designadamente o programa «TV Jazz») na RTP, onde mais tarde (1974/1975) foi membro da Comissão Directiva de Programas e Chefe do Departamento de Programas Musicais. Foi também assistente de produção da série «O Povo que Canta» (Michel Giacometti).

Na rádio, desde os anos de 1960, foi autor e apresentador de vários programas de jazz na ex-EN, ex-RCP e RR, integrou a equipa do Programa «Tempo ZIP» da RR (1971/1972) e apresentou a rubrica «Os Clássicos no Jazz» no espaço de emissão matutino «Opus 8/11» da Antena 2. Também na Antena 2 foi, a partir de 1993, autor e apresentador do programa «Um Toque de Jazz».

Nos anos 1960/1970, escreveu artigos de divulgação sobre jazz em vários jornais e revistas e, já nos anos 90, na «Capital» e na revista «Já».

Traduziu o Livro «O Mundo da Música», de Leonard Bernstein (Livros do Brasil) e colaborou na entrada Jazz para a Enciclopédia Meridiano/Fischer, Vol. 7 «Música» - Edição portuguesa: 1968 - Editora original: Fischer Bücherei KG (Frankfurt am Main).

Era coordenador e autor de várias entradas no domínio do jazz para a «Enciclopédia da Música Portuguesa do Século XX», dirigido pela professora Salwa el-Shawan Castelo- Branco, da editora Temas e Debates, Instituto de Musicologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Fez parte dos quadros da Telefonia de Lisboa, de 1985 a 1987, uma rádio local dirigida por Ruben de Carvalho, onde realizou vários programas de jazz e música clássica.

Militante do PCP, fez parte da redação do "Avante!", órgão central do Partido Comunista Português, de 1991 a 2000, onde se notabilizou pelacrónicas de crítica e análise televisiva assinadas com o pseudónimo Francisco Costa.

Fez parte da Comissão de Espectáculos da Festa do "Avante!" onde teve um papel determinante na conceção e organização das noites de música clássica do palco 25 de Abril e pela programação de jazz no Auditório 1.º de Maio.

Entre 1998 e 2007 colaborou no suplemento «DNMúsica» do Diário de Notícias e foi crítico de jazz (concertos, festivais) no mesmo jornal.

Realizou regularmente conferências sobre jazz e foi autor de notas para folhas de sala de concertos de jazz para várias instituições. Foi autor do blog O Sítio do Jazz.

No domínio do cinema, compôs a música para as longas-metragens Belarmino e Uma Abelha na Chuva (Fernando Lopes) e Pedro Só (Alfredo Tropa) e para cerca de uma dezena de curtas-metragens de Fernando Lopes, Faria de Almeida e António Macedo.

Foi professor da cadeira Construção e Análise da Banda Sonora, na Escola de Cinema do Conservatório Nacional (1971/1973) e fez o Mestrado em Realização pela Escola Superior de Cinema e TV de Babelsberg-Potsdam (1978-1984).

Na edição discográfica, foi produtor (EMI/VC, Sassetti-Guilda da Música, Caminho) nas áreas da música popular, erudita, jazz e discos literários (1971/1974).

Foi membro da direcção da Juventude Musical Portuguesa (1966/1968) e Secretário-Geral da Academia de Amadores de Música (1985/1991).

O corpo de Manuel Jorge Veloso estará, a partir das 17 horas, em câmara ardente na Igreja de São Francisco de Assis em Lisboa, de onde partirá amanhã para o funeral no cemitério do Alto de São João, que se realiza às 19 horas.