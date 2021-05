Franco Battiato © AFP

Por TSF 18 Maio, 2021 • 07:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O músico italiano Franco Battiato morreu esta manhã aos 76 anos. A informação está a ser avançada pela imprensa italiana que cita a família do artista.

De acordo com a RAI, o funeral será privado.



O cantor e compositor, que faleceu esta terça-feira na sua residência em Milão, experimentou vários géneros musicais, do pop à música eletrónica.

Battiato passou por Lisboa e escolheu a capital de Portugal para gravar o videoclip de "La Cura", um dos temas do disco "L'imboscata".

Além da música, Battiato passou também pela pintura e pelo cinema. Dirigiu vários filmes, incluindo Perduto amor e Musikante, apresentados no Festival de Cinema de Veneza.

Em entrevista à Cadena Ser, Franco Battiato afirmava ter muito para viver apesar da fúria estar mais calma.

O último concerto do artista decorreu em setembro de 2017 em Itália, com as últimas quatro datas da digressão a serem canceladas por motivos de saúde .