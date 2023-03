Morreu o poeta António Salvado, aos 87 anos

António Salvado © Orlando Almeida / Global Imagens

Morreu este domingo o poeta António Salvado, aos 87 anos, no Hospital Amato Lusitano em Castelo Branco, onde estava internando, avança a imprensa albicastrense.

O escritor publicou aos 18 anos o primeiro livro de poesia, "A Flor e a Noite" e ao longo da vida escreveu mais de 80 títulos, entre ensaios, antologias e sobretudo poesia. Muitos dos seus poemas integraram antologias portuguesas e estrangeiras e foram traduzidos para várias línguas.

António Salvado foi condecorado por Aníbal Cavaco Silva com o grau de comendador da Ordem Militar de Sant"Iago da Espada, e em 1988 recebeu a Medalha de Mérito Cultural, atribuída pelo Ministério da Cultura.

O escritor recebeu também o grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade da Beira Interior, e foi durante vários anos Diretor-Conservador do Museu Francisco Tavares Proença Júnior.

Depois de ter lecionado no Liceu Nuno Álvares, António Salvado foi professor de humanidades na Escola Superior de Educação de Castelo Branco, onde permaneceu até à reforma.

Em declarações à TSF, o arquiteto e cenógrafo José Manuel Castanheira, antigo aluno de António Salvado, recorda-o como "um grande poeta e um criador incansável".

José Manuel Castanheira ilustrou o livro "O jardim do Paço", desafio ao qual respondeu prontamente e sem dificuldades. "Foi fácil, porque o Jardim do Paço é um lugar iconográfico, é um lugar mágico, é um lugar muito especial que pertence à nossa raiz, ao imaginário. A minha, a minha infância, adolescência e por aí fora tem muito a ver com o Jardim do Paço", recorda.

O velório decorre, esta segunda-feira, no salão da Igreja dos Redentoristas (Fradinhos), em Castelo Branco. O funeral será na terça-feira no mesmo local.