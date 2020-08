Morreu o poeta E.M. de Melo e Castro

© Eduardo Tomé

Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro, o poeta, ensaísta e artística plástico que assinava E. M. de Melo e Castro, morreu este domingo, aos 88 anos, em São Paulo, no Brasil. A informação é avançada pela filha do escritor, Eugénia Melo e Castro, no Facebook.

E. M. de Melo e Castro foi pioneiro da poesia experimental em Portugal, bem como em engenharia têxtil no país, nas décadas de 1950/1960.

Licenciado em engenharia têxtil, mas com um percurso sempre ligado à literatura, tendo feito um doutoramento em Letras na Universidade de São Paulo, era um dos artistas portugueses mais acarinhados pelo público brasileiro, país onde vivia há mais de 20 anos.