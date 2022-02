Morte de Artur Albarran. Ministra da Cultura recorda "personalidade emblemática" do jornalismo

Artur Albarran © Steven Governo

Por Lusa 16 Fevereiro, 2022 • 13:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou nesta quarta-feira a morte do antigo jornalista e apresentador Artur Albarran, que recorda como uma "personalidade emblemática dos ecrãs de televisão e do jornalismo português".

Numa nota de pesar divulgada esta quarta-feira, a ministra recorda que Albarran "iniciou a sua carreira profissional cedo, no Rádio Clube Português, tomando contacto com uma geração de jornalistas que, a partir desta emissora, revolucionou o modo de informar e formou gerações e gerações de jornalistas, entre os quais o próprio Artur Albarran".

"Depois de algumas experiências no estrangeiro, incluindo um período em que passou pela BBC e pela ITV, regressou a Portugal, ingressando na RTP, onde fez parte da equipa fundadora de um dos mais conceituados programas do jornalismo em Portugal, 'Grande Reportagem", junto com José Manuel Barata-Feyo, Joaquim Furtado e Miguel Sousa Tavares", lembra.

Na sua passagem pela televisão pública, acrescenta, foi ainda chefe de redação da RTP1 e da RTP2.

Do "vasto trabalho" de Albarran como jornalista, Graça Fonseca considera merecer "especial destaque o seu papel de enviado especial na Guerra do Golfo e na Somália, onde, no seu labor de jornalista de guerra, desenvolveu um estilo muito próprio e próximo de reportagem, que o tornou um dos mais conhecidos jornalistas da época".

No percurso pelo jornalismo, a ministra realça também "o seu trabalho na criação do Século Ilustrado, jornal do qual foi diretor".

A ministra da Cultura aponta ainda Artur Albarran como um "pioneiro na televisão privada", tendo sido "uma figura central da informação na TVI" e, mais tarde, apresentado diversos programas de entretenimento na SIC, como 'A Cadeira do Poder' ou 'Imagens Reais'.

Tudo isto "num estilo sempre único e imediatamente reconhecível, que o ajudou a desenvolver uma relação de significativa proximidade com o público português".

O antigo jornalista e apresentador de televisão Artur Albarran morreu na terça-feira ao final da tarde, aos 69 anos, disse à agência Lusa um amigo.

Artur Albarran estava internado no Hospital São Francisco Xavier.

Nascido a 16 de janeiro de 1953, Artur Albarran começou a carreira no Rádio Clube de Moçambique, tendo ainda passado pelo Rádio Clube Português antes de ingressar na RTP em 1980.

O antigo jornalista chegou também a trabalhar na televisão pública britânica BBC.