Por José Carlos Barreto 02 Novembro, 2020 • 23:46

Um mês inteiro, 23 espetáculos, de 22 grupos de teatro, em muitos palcos espalhados por Almada, este ano, na versão de segurança sanitária, mas ainda ainda como garante Luzia Paramès das produções acidentais, o teatro em Almada está vivo. Na Mostra de Teatro de Almada, há muito grupos que aproveitam o momento para apresentarem estreias como é o caso das produções acidentais, mas há muito mais, mais companhias de teatro a apresentarem estreias. Luzia Paramès aproveita também com as produções acidentais para lançar uma revista, que espera tenha continuidade sobre o trabalho das mulheres criadoras e neste primeiro número, Fernanda Lapa tem a homenagem póstuma. O Teatro em Almada tem muita gente dos dois lados da cena, em plateia ou no palco e muitas vezes invertendo os papéis, numa mostra onde o teatro está pleno.

24ª Mostra de Teatro de Almada, ainda até 29 de novembro, em vários palcos do concelho.