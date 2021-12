Mostra do cinema da América Latina.

© créditos reservados

A Casa da América Latina promove esta mostra de cinema para dar conta dos vários movimentos culturais, no largo mundo que é toda a América Latina, Bernardo Vilhena, que é aqui a voz da 12ª mostra quer que esteja no ecrã os vários países, mas também as novas correntes e as mais antigas do cinema do México ao Chile, numa altura em que o cinema tem uma industria a todo o vapor, e a 12ª Mostra de Cinema da América Latina abre com um filme da Colômbia.

"El Olvido que Seremos" de Fernando Trueba, Colômbia de 2020, às 21h00.

Antes, às 19h00, "Érase una vez en Venezuela" de Anabel Rodríguez Ríos, Venezuela, documentário.

Portugal e a América Latina sempre tiveram uma forte ligação, até pela natureza política e logo a seguir à revolução do 25 de abril, os laços foram criados entre os dois lados do Atlântico, mas hoje há uma outra diversidade e até uma outra maneira de olhar, e o cinema também traz essa outra América Latina de hoje.

Os filmes em exibição são selecionados pela qualidade mas também pela e diversidade,

a ideia é representar os países da América Latina, com vários géneros de cinema, novas correntes, mas também os mais consagrados.

12ª Mostra de Cinema da América Latina, a partir de hoje, quinta-feira 9 de dezembro, no Cinema S. Jorge, em Lisboa e fica até domingo, 12 de dezembro.