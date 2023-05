Mostrar as artes feitas por pessoas com deficiência física ou mental

Por Maria Augusta Casaca 05 Maio, 2023 • 07:09 Partilhar este artigo Facebook

Há muitas instituições que fazem trabalho artístico de inclusão com pessoas deficientes ou pertencentes a grupos vulneráveis, mas geralmente ele fica "dentro de portas", não é do conhecimento público. Por esse motivo, a Associação Teia d'Impulsos decidiu avançar com a 1.ª edição do Festival de Artes Inclusivas. Esta instituição promove o projeto ECOS, uma iniciativa de dança inclusiva com pessoas com e sem deficiência.

"Começamos a aperceber-nos que na região [do Algarve] existem muitas instituições como a nossa que trabalham com as populações mais vulneráveis (...) e que realmente fazem trabalhos muito especiais ligados às artes e à integração, e é importante dar-lhes palco", afirma Rita Inácio, da Teia d'Impulsos.

Neste festival estão envolvidas 13 instituições da região algarvia. A iniciativa decorre em dois momentos: haverá um espetáculo no próximo sábado no Tempo, o Teatro Municipal de Portimão. "Vai haver dança, magia, performances artísticas", conta a organizadora. Logo a seguir, será inaugurada a "Incluir com Arte", uma mostra de trabalhos de artesanato, pintura, escultura, entre outros, realizada pelos utentes dessas instituições e que ficará patente até dia 15 de maio no átrio do teatro.

A Teia d'Impulsos considera que "é um privilégio organizar um festival que reúne instituições que trabalham na mesma direção que: em prol da comunidade e da inclusão". "Criamos projetos assentes na igualdade de direitos e oportunidades entre todos", acrescentam.