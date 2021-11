"Motor de explosão cultural." Celebrações do Centenário de Saramago começam esta 3.ª feira

Pilar Del Río, mulher de Saramago © Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Um motor de explosão cultural. É como Pilar del Río antecipa o ano do Centenário de Saramago. As celebrações começam esta terça-feira, dia em que o Nobel faria 99 anos, e prolongam-se até 16 de novembro de 2022. Todas as artes são convocadas para uma viagem centenária, em que o nome de Saramago seja a força que dá impulso.

"Um motor de propulsão para que celebremos a cultura que tanto nos ajuda, nos salva e nos obriga a ser mais humanos", diz Pilar del Río, em declarações à TSF, designando estas celebrações como "uma gravidez da cultura, que vai dar à luz grandes momentos da cultura portuguesa e não só".

Para já, deu-se à luz a nova edição do livro "Viagem a Portugal", onde as fotografias "magníficas" de Duarte Belo caminham pelas palavras de Saramago. "Têm poesia dentro, porque ele é um maestro e porque também está nas nossas vidas."

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista de Teresa Dias Mendes com Pilar del Río 00:00 00:00

Pilar del Río reage com "surpresa" às fotografias anotadas de Saramago na nova edição deste livro. "Em anteriores edições havia sempre fotografias de Saramago, quando descobrimos que a fotografia tinha anotação ficámos loucos", confessa.

O ano promete outros olhares e muitas viagens, entre elas a do brasileiro Fábio Porchat, o ator da Porta dos Fundos, escolhido para dar vida ao escritor, numa série que segue os passos do Nobel quando escreveu "A Viagem a Portugal". Pilar del Río fala de um casamento perfeito entre dois enamorados: "O motor é Saramago e a explosão vem com Fábio Porchat."

Sublinha ainda a "recuperação e valorização das situações do interior de Portugal que são desconhecidas". "É muito importante que alguém tão moderno, tão desmistificador, tão eficaz, venha e diga 'olha, isto é maravilhoso.'"

A série produzida pela RTP passará também no Brasil e noutros lugares do mundo, assim espera Pilar del Río, acreditando que esta e todas as outras iniciativas do Centenário vão puxar o lustro às gentes e ao país.

"Quero que tudo isto fique à vista da população mundial", afirma, desejando que esta seja "a viagem mais bonita" pelo Centenário de Saramago.

Esta terça-feira, na aldeia que viu nascer o escritor será plantada a oliveira 99, do projeto Cem Oliveiras para Saramago. A primeira iniciativa do dia está marcada para as 10h00, hora em que escolas de Portugal, Lanzarote, Granada e Brasil vão ler o conto "A Maior Flor do Mundo".