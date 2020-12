Muçulmanos e Cristãos Juntos e a Guerrear

© créditos reservados

As Guerras e as uniões, as diferenças e o trabalho comum, as parcerias e as batalhas, os islamitas e o cristão guerreavam-se, já o sabemos, mas também mantinham uma vida em comum, principalmente nas zonas de união, como as fronteiras. É disso tudo que documenta esta exposição, seguindo um dos comissários, o diretor do Museu Nacional De Arte Antiga Joaquim Oliveira Caetano. Várias salas para um conjunto de peças, de ourivesaria, cerâmica, peças militares, tesouros monetários, pintura, iluminura, escultura, têxteis, marfins e artes do fogo. Para marcar aquilo que foi o primeiro massacre documentado, a morte de franciscanos no norte de África a 16 de janeiro de 1220. Para além deste mártires franciscanos no norte de África, aqui também sobressai a história inicial do Santo António, é daqui deste tempo que o Santo António vai para Pádua, por engano, mas porque queria seguir o exemplo destes frades franciscanos. Uma exposição que convoca muitas vontades de muitos lugares, mais de setenta instituições de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Marrocos e Reino Unido, e enquadra-se nas Comemorações do Ano Jubilar dos Mártires de Marrocos e de Santo António.

"Guerreiros e Mártires. A Cristandade e o Islão na Formação de Portugal" exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, ainda até 28 de fevereiro de 2021.