Conhecemo-lo dos Peste & Sida, dos Despe e Siga, da Linha da Frente, d`A Naifa e mais recentemente de Fandango. Luís Varatojo é um nome chave da música portuguesa e, já antes da pandemia, começou a juntar as notas do que viria a ganhar forma de novo disco e projecto.

Luta Livre é mesmo uma ideia de completo "free style" na forma e no conteúdo mas com o propósito de chamar à participação (na intervenção como cidadãos, nas eleições) e à organização (nos sindicatos, no trabalho em associações, etc). No disco Técnicas de Combate são muitos os convidados e a sonoridade vai do jazz dos saxofones de Ricardo Toscano e Edgar Caramelo, à voz soul de Kika Santos que também se junta à Spoken Word de Luís Varatojo.

A luta continua. Ouça aqui a entrevista com Luís Varatojo. 00:00 00:00

Não faltam palavras de ordem num disco que não quer deixar nada por dizer; abre com "Política", frase chave na primeira música do disco "As classes dominantes têm horror aos colectivos", aborda as fake news em "Ninguém Quer Saber" - a desinformação que já é marca deste século XXI que Luís Varatojo também quis musicar -, a globalização (Sushi era no Japão), o clima ou outras questões dos nossos dias com títulos mais directos como "Escravo do Patrão", "O Problema é o Sistema" ou "Iniquidade".

São dez músicas originais que começaram, século XXI, por seis Lyric Vídeos que já estão nas redes sociais e que servirão de suporte quando a Luta Livre puder fazer caminho na estrada.

A Luta Livre surgiu antes da pandemia e acabou por ganhar vida por causa da pandemia. Luís Varatojo não esconde que é uma situação constrangedora e difícil de gerir mas que acabou por dar espaço a esta luta... que continua.

Depois da celebrada estreia ao vivo na Festa do Avante, o concerto de lançamento do primeiro álbum de Luta Livre, editado esta sexta-feira 5 de Fevereiro, será no Teatro Maria Matos em Lisboa, no dia 23 de Março, às 20h00, integrado no Ciclo "Produtores Associados no Maria Matos".