Music Feeds. Festival online para alimentar o corpo e a alma

Saul Davies, guitarrista dos James © Fábio Poço/Global Imagens

Por Miguel Fernandes 28 Janeiro, 2021 • 15:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta quinta e sexta-feira acontece um festival online com grandes nomes internacionais como Liam Gallagher (um dos fundadores dos Oasis com o irmão Noel), James, Sam Smith e bandas portuguesas como The Gift, The Legendary Tigerman ou os Blind Zero entre muitos outros.

Saul Davies é o guitarrista dos James - músico com uma forte ligação também a Portugal - e o líder da Everybody Belongs Here, organização sem fins lucrativos que pretende direcionar os fundos das vendas dos bilhetes também para a União Audiovisual que apoia em Portugal, com bens alimentares, profissionais do audiovisual.

Um festival online para alimentar o corpo e a alma. Ouça a entrevista com Saul Davies, conduzida por Miguel Fernandes. 00:00 00:00

Nestes tempos difíceis para todos, e para a cultura e os músicos em particular, a Everybody Belongs Here procura agora alimentar a alma e o corpo de quem faz e consome música com um festival online, durante dois dias, e com bandas americanas, grupos do Reino Unido e também muitos nomes da música portuguesa.

Saul Davies, o músico dos James que está à frente da organização e deste festival online, realça a disponibilidade dos músicos para participar num evento que apoia músicos mas que ajuda também no combate às carências alimentares de muita gente.

Vão ser dois dias de festival, com atuações previamente gravadas.

Duas noites com mais de duas horas de música por dia e por apenas 13,5€. É o valor do bilhete único para ver e ouvir bandas como os James, Liam Gallagher (ex-Oasis), Sam Smith, Amy McDonald, Fontaines D.C., Blossoms, DMC, Chicane, Newton Faulkner, Beverly Knight, Adam Duritz & David Immergluck (Counting Crows), Charlotte Church, e portugueses como The Gift, The Legendary Tiger Man, Blind Zero, Surma, Selma Uamusse, First Breath After Coma ou Throes & The Shine entre muitos outros.