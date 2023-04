Music-Hall, em Almada, com uma velha cantora.

© Rui Mateus

Por José Carlos Barreto 14 Abril, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Music-Hall é uma peça de Jean-Luc Lagarce, que dá toda a liberdade para criar uma nova peça em cada encenação. Uma cantora de music-hall, que já teve melhores dias, mas ainda assim, não deixa de percorrer o país para um novo espetáculo, em lugares onde nada funciona, em sitios onde nem deveria haver pessoas, mas o music-hall não pára. O papel de Teresa Gafeira segue por esse caminho proposto, o teatro dentro do teatro, e a encenação de Rogério de Carvalho não perde de vista as palavras do dramaturgo, nesse texto maravilhado.

É a vida de ator, neste musical, onde os dois "boys" que acompanham esta mulher, cantora, velha, nem sempre são os mesmos, ela vai encontrando-os, na estrada, para esta vedeta de segunda linha, ela própria. ao mesmo tempo divertida e patética.

Como podem brilhar as lantejoulas? que já perderam o brilho, onde as penas vão caindo, mas os holofotes, mesmo foscos vão iluminado esta cantora, que apesar de tudo, não consegue deixar a estrada e o music-hall.

Nada é dito em definitivo, tudo é uma cadencia da palavra, do texto, tudo pode ser afinal uma maneira de encarar o passado, num futuro que pode não existir, mas onde há sempre esperança.

A encenação é de Rogério de Carvalho, a cenografia de José Manuel Castanheira e os figurinos de Bárbara Felicidade. Com: Teresa Gafeira, João Farraia e Pedro Walter.

Music-Hall da Companhia de Teatro de Almada, estreia esta noite no Teatro Municipal Joaquim Benite e fica de quinta a sábado, às 21h00, e quartas e domingos, às 16h00, até 14 de maio.