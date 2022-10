Música do Mundo, em Lisboa, na Womex

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 19 Outubro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Está marcada para hoje a abertura daquela que é considerada pelos promotores a maior feira mundial de World Music. Este é um momento, para conhecer tudo o que se anda a fazer, neste género de música, pelo mundo todo. Portugal já foi escolhido o ano passado, com a Womex no Porto e agora a Womex está em Lisboa. António Miguel Guimarães, o diretor AMG, produtora da Womex Lisboa, faz saber que este é um processo único, para o ano já não é em Portugal, mas todas estas escolhas quer muito dizer da capacidade da música e dos músicos portugueses na World Music.

A Womex é antes de mais uma feira, um sitio, onde todos se juntam, quase como uma única pauta onde todos possam tocar e saberem o que fazer em cada momento, uma plataforma de encontro.

Programar o futuro, porque o passado recente tem sido duro, António Miguel Guimarães, refere que tudo mudou, o mundo é outro e este mundo da world music, também como toda a cultura está a sofrer uma ruptura e momentos como este são fundamentais

A Womex vai estar no Altice Arena no parque das Nações, mas também ao longo da avenida da Liberdade,, do Coliseu ao Tivoli, até à cinemateca

WOMEX, feira mundial de World Music em Lisboa, começa hoje, quarta feira, 19 de outubro, e fica até 24 de outubro com 63 concertos de artistas de 55 nacionalidades em 7 salas.