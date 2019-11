Música e remédios, a receita para celebrar o cinema

O espectáculo, às 19h00, no Auditório do Museu da Farmácia, tem entrada livre © Direitos Reservados

Por Cristina Lai Men 05 Novembro, 2019 • 09:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em palco, vão estar os músicos e pequenos cantores da Escola de Música do Conservatório Nacional.​ São alunos dos seis aos 19 anos que escolheram um repertório "bastante variado", revela a professora de música Rute Dutra. ​

Pub Pub

"Brincámos um pouco com os temas. Vamos começar com um ensemble da Música no Coração, com os mais pequeninos", mas a viagem atravessa outros clássicos como "O Fantasma da Ópera", "Os Miseráveis", "África Minha" e filmes de animação como "Pocahontas". ​

Pub Pub

Antes do concerto, o Museu da Farmácia promove visitas guiadas pelo director.​ João Neto explica que se tenta "ligar aquilo que as pessoas podem sentir e ver num filme à verdade histórica": por exemplo, os verdadeiros "frasquinhos da Cleópatra" que Elizabeth Taylor ou Monica Belucci usam no grande ecrã. ​

Cristina Lai Men, Maria Lopes e Luís Borges destacam o concerto de bandas sonoras, no museu da Farmácia ​ 00:00 00:00

Rute Dutra destaca a oportunidade única que o concerto representa para os músicos e cantores. ​É uma oportunidade "de se apresentarem noutro espaço que não o Conservatório. Outro espaço, outro ambiente, outras pessoas. É uma experiência única, eles estão eufóricos para fazer este concerto."​

O espectáculo, às 19h00, no Auditório do Museu da Farmácia, tem entrada livre. ​As visitas guiadas, que antecedem o espectáculo, já estão esgotadas.​