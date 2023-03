Música no São Carlos, pelas crianças da Turquia e Síria.

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 31 Março, 2023 • 07:30

A música é sabido, consegue juntar vontades e o Teatro Nacional São Carlos quis convocar o coro e a Orquestra sinfónica Portuguesa para que o som da ajuda pudesse chegar a quem mais necessitaneste momento na Turquia e na Síria, depois do sismo de fevereiro. Elisabete Matos, diretora artística do Teatro S. Carlos reclama essa ideia de a música também ser solidária. Numa Casa de música e músicos, que podem ser solidários.

Um programa com Vianna da Mota, cantata Invocação dos Lusíadas (1915) e com a Sinfonia n.º 4 em Fá menor (1878) de Tchaikovski e uma estreia absoluta de uma obra de Bruno Vicente, Harmony of the Spheres, que venceu a 2ª edição do Prémio Incentivo à Composição, neste propósito de promover novos compositores, em Portugal.

Um concerto para ajudar principalmente crianças da Turquia e da Síria através da UNICEF.

Como a música pode ser maior do que o sofrimento humano, criando solidariedade, para quem quer contribuir, na ajuda em momentos de grande vulnerabilidade.

Concerto Solidário pelas vítimas dos sismos na Turquia e na Síria, esta noite, sexta-feira 31 de março, no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, às 21h00.