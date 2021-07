Música "por todo o lado". Doze pianos vão estar espalhados por Óbidos

A programação conta com 14 concertos, no ano em que o festival celebra as bodas de prta © DR

Por Teresa Dias Mendes 23 Julho, 2021 • 09:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em todas as ruas da cidade cabe o som de um piano. Catorze concertos e um sem fim de master classes celebram as bodas de prata da Semana Internacional do Piano (SIPO), em Óbidos, que volta a reunir jovens e mestres

Um piano aqui, outro acolá, 12 ao todo, para que os jovens artistas possam aperfeiçoar a técnica nas aulas com os mestres, ou tocar, simplesmente tocar.

Por estes dias, "a música está por todo o lado", e é com palavras assim que Manuela Gouveia, diretora artística do festival, convida o público a juntar-se à festa na cidade de Óbidos, no ano em que o festival celebra as bodas de prata .

Ouça aqui a antecipação da Semana Internacional do Piano, em Óbidos. Sonoplastia de André Tenente 00:00 00:00

A Semana Internacional do Piano leva até Óbidos 40 jovens e seis professores: o espanhol Josep Colom, o russo Boris Berman, o franco-americano Eugen Indjic e o norte-americano James Jiles, além ainda dos portugueses Artur Pizarro e Manuela Gouveia.

A programação conta com 14 concertos, num ano em que o jazz se mistura, pela primeira vez, com a música de câmara.

Até 10 de agosto, os pianos são reis e senhores, por entre as muralhas de Óbidos. À janela da rádio também se ouve Bach.