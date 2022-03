Música solidária liga CCB ao Centro Cultural de Lviv

© créditos reservados

É sabido que a música pode mover o que quisermos ou pode dar as mãos em momentos como este, é a solidariedade pela paz na Ucrânia, que fez com que muitos músicos aceitassem esta ideia, podemos dar o que sabemos fazer. Elisio Summavielle, dircetor do CCB em Lisboa conversou com a diretora do Centro Cultural de Lviv e conseguiram construir esta ponte com uma bandeira de paz e música, uma ponte humana.

o convite foi feito a um músico, que convidou outra pessoa, que convidou outra, que convidou outra, tudo duetos, o jazz é predominante.

Mário Laginha, que atuará a solo e em duo com Cristina Branco, Filipe Raposo e Ricardo Ribeiro, Salvador Sobral e André Santos, Júlio Resende e Peu Madureira, Ricardo Toscano e João Barradas, Bruno Pernadas e Margarida Campelo, Filipe Melo e João Moreira, Daniel Bernardes e Desidério Lázaro, e ainda a pianista Joana Gama, todos sem cobrarem um tostão.

O Centro Cultural de Lviv está agora transformado em posto de operações de logística e ajuda humanitária, mas esta noite vai ouvir em direto, a solidariedade dos músicos portugueses, e ainda até ao próximo fim de semana, há uma recolha de bens, numa tenda, no Centro Cultural de Belém

Concerto solidário para a Ucrânia no Centro Cultural de Belém em Lisboa, ao fim da tarde, às 19h00, e em direto para o Centro Cultural de Lviv.