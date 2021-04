Na Abreu Advogados a arte é lei

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 05 Abril, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na Abreu Advogados, a cultura é lei. A cultura, é um dos alicerces da nossa vida, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. É por esta linha que Inês Sequeira Mendes, uma das vozes da Abreu Advogados, para contribuir para a cultura com o apoio que dá e como abre as portas.

Agora em exposição, em Alfama, perto do museu do fado e da estação de Santa Apolónia, os novos escritórios da Abreu Advogados abre as portas a duas artistas: Isabel Sabino, com um trabalho mais antigo e a jovem Louise Kanefuku.

A integração no bairro de Alfama, tem corrido melhor do que inicialmente esperavam, umas instalações que abrem o mundo e é preciso conhece-las, não apenas fechar tudo, a sete chaves.

A arte pode encontrar os mais inusitados locais, aqui entre leis e decretos, sentenças e acórdãos.

A Abreu Advogados apresenta os trabalhos das artistas Isabel Sabino e Louise Kanefuku, na sede da sociedade de advogados, em Alfama, em Lisboa, até 31 de Maio.