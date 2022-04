Na arena do Coliseu de Lisboa, teatro improvisado em competição

© Créditos Reservados

É uma estreia absoluta em Portugal, um Campeonato Mundial de Improviso, que antecede o Festival Espontâneo, para a semana. Marco Graça, o diretor do Campeonato vai ser o MC deste campeonato de improviso, nesta competição, ao estilo futebol, com bandeiras claques e gritos de incentivo e tudo.

6 seleções nacionais de Portugal, Espanha, Itália, Colômbia, México e Brasil, vão estar frente a frente no palco do coliseu em Lisboa, amanhã são as meias finais, no sábado as finais à procura

do título supremo de Campeão Mundial 2022, e até tem árbitro, mas ainda é surpresa.

Este campeonato do mundo antecede o Festival Espontâneo, que vai alguns deles improvisadores, em palco, numa outra ideia, mais de teatro e outros, e este ano é a décima edição, o ano passado houve, mas agora é que é a comemoração da década de Festivais Espontâneo.

Festival Espontâneo, para a semana em Sintra mas antes há competição de seleções, em confrontação mundial com seis seleções, seis pares de improvisadores.

Campeonato Mundial de Improviso, sexta e sábado, 15 e 16 de abril, no Coliseu de Lisboa e para a semana no Olga Cadaval, Festival Espontanêo.