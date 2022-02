© Créditos Reservados

Ofélia, é a mesma mulher da paixão pessoa, Fernando Pessoa, que manteve uma relação com Ofélia, só no envio de cartas, cartas ridículas, como são todas as cartas de amor. Agora, Henrique Manuel Bento Fialho, escreve Na Cama com Ofélia, a partir das cartas, com encenação de Fernando Mora Ramos, mas as cartas são apenas o ponto de partida.

Um desejo sexual, que nunca foi vertido nas cartas de Pessoas, mas onde Ofélia, na volta do correio ansiava por esses lençóis de amor carnal. É um drama de Heterónimos, mas também drama onírico, onde tudo acontece em sonhos de Ofélia, Na Cama com Ofélia.

Debaixo desta cama, saem, três heterónimos de Pessoa, que falam sobre esta ideia de amor e sexo com Ofélia, cada um com a sua própria idiossincrasia. Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos.

Cada um vai observando e tecendo considerações conforme cada uma das maneiras com que cada heterónimo responde perante o amor e as mulheres.

AUTOR | Henrique Manuel Bento Fialho, ENCENAÇÃO | Fernando Mora Ramos, CENOGRAFIA José Serrão, FIGURINOS | Sara Miro, ILUMINAÇÃO | Jorge Ribeiro

INTERPRETAÇÃO | Marta Taveira, António Parra, Fábio Costa e Ricardo Soares

Na cama com Ofélia, está no Teatro da Rainha, nas Caldas da Rainha, e fica de quarta a sábado às 21h30 até 12 de março.