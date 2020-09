Na Cozinha, Comédia de Bastidores

© Tuna

É uma parceria entre o S. João a Assédio e o Teatro S. Luiz , que faz juntar os dois encenadores, João Cardoso e Nuno Carinhas, para esta comédia do britânico Alan Ayckbourn, um homem que faz da vida o divertimento teatral. Nuno Carinhas destaca o refinado humor britânico, com todos os truques e todas as experiências feitas. Um homem com quem é fácil trabalhar, basta seguir as indicações que faz para esta peça. Comédia de Bastidores, já esteve no Porto, em 1997, regressa agora, escrita para uma certa sociedade conservadora, em 1972, na altura para Margaret Thatcher, a dama de ferro, a primeiro-ministro britânica, que parece querer voltar de novo, nem que seja com outros disfarces, a verdadeira mudança da sociedade burguesa, sempre em mutação. Três ceias de Natal para os três atos, onde de festa têm pouco, e onde a cozinha é sempre o lugar, destes bastidores destas três famílias, ou, no fundo em todas as famílias. É um humor sem piedade, de uma certa ideia de sociedade, mas também ternurento, como só Natal pode ser, divertido é a palavra, que nem sempre combina, com estes Natais, mas que divertidos são assim no teatro.

Comedia de Bastidores, estreia amanhã, quinta feira, dia 1 de Outubro, no Teatro Nacional S. João e fica até 11 de Outubro.