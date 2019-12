Na Passagem de Ano, Ricardo III

RICHARD III. von William Shakespeare Regie Thomas Ostermeier Bühne Jan Pappelbaum Kostüme Florence von Gerkan Mitarbeit Kostüme Ralf Tristan Scezsny Musik Nils Ostendorf Video Sébastien Dupouey Dramaturgie Florian Borchmeyer Licht Erich Schneider Kampfchoreographie René Lay Puppenbau Ingo Mewes, Karin Tiefensee Puppentraining Susanne Claus, Dorothee Metz Premiere am 7.2.2015 Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin Richard III - Lars Eidinger Copyright by Arno Declair Birkenstr. 13b, 10559 Berlin Telefon +49 (0) 30 695 287 62 mobil +49 (0)172 400 85 84 arno@iworld.de Konto 600065 208 Blz 20010020 Postbank Hamburg IBAN/BIC : DE70 2001 0020 0600 0652 08 / PBNKDEFF Veröffentlichung honorarpflichtig! Mehrwertsteuerpflichtig 7% USt-ID Nr. DE118970763 St.Nr. 34/257/00024 FA Berlin Mitte/Tiergarten © Arno Declair

O Teatro faz a passagem de ano, Ricardo III está em palco e na plateia, com este poder que Tiago Rodrigues, o Diretor do Teatro Nacional D. Maria II, chama, o poder da palavra, que nos une, e Ricardo III tem essa força. Um olhar do encenador, Thomas Osteimeier e muito do ator, Lars Eidinger, um dos melhores atores vivos desta atualidade. Um Ricardo III deformado, coberto com material ortopédico e microfone quase acoplado, um músculo poderoso de poder, que leva Tiago Rodrigues a pedir desculpa, mas é o exemplo dos nossos dias, um que vem de fora chega, pela força e pela sedução ao topo da hierarquia. Este é o Ricardo III, em cena esta noite, na noite de passagem de ano, um outsider, diz o diretor do Teatro Nacional de Lisboa, mas esta é a melhor imagem deste marginal que chega ao poder.

encenação Thomas Ostermeier / Schaubühne (Alemanha), texto William Shakespeare, com Bernardo Arias Porras, Carolin Haupt, Christoph Gawenda, David Ruland, Jenny König, Lars Eidinger,, Moritz Gottwald, Robert Beyer, Thomas Bading, Thomas Witte, tradução Marius von Mayenburg, dramaturgia Florian Borchmeyer, música Nils Ostendorf, cenografia Jan Pappelbaum figurinos Florence von Gerkan, colaboração figurinos Ralf Tristan Sczesny, desenho de luz Erich Schneider, marionetas criadas por Ingo Mewes, Karin Tiefensee, formação de manipulação de marionetas Dorothee Metz, Susanne Claus, coreografia de lutas René Lay, vídeo Sébastien Dupouey, produção Schaubühne Berlin, M/16, duração 2h30 sem intervalo, Este evento conta com o apoio do Ministério Federal das Relações Externas da República Federal da, Alemanha e do Goethe-Institut Portugal.

Ricardo III de Tomas Ostermeier, esta noite de terça feira 31 de Dezembro de 2019, e depois quinta e sexta, no teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa.