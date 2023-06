Na Trafaria, há histórias na ponta da areia.

© Paulo Nunes

São três momentos que a Arte 33 em co produção com Recreativo e Desportivo da Trafaria, conhecido como o Casino, que envolve a população, convocada para contar as suas próprias histórias. Tudo parte, conta Ana Nave, que faz a direção artística, de um desafio que é feito de dois em dois anos, em locais diferentes pelo Centro de Arqueologia de Almada, e o historiador Francisco Silva, este ano é na Trafaria.

Depois, vem o segundo momento destes espetaculos, a peça "Pequenos Sons da Boca" de Bess Wohl, seis personagens, fogem da confusão de uma grande cidade e refugiam-se na periferia, mas fazem um voto de silêncio e como sabemos por vezes o silêncio ouve-se mais alto.

No final de tudo, atores, publico e população, regressam às ruas da Trafaria, para a festa final, com

formas animadas gigantes, música e dança, onde até há, um coro de berbigões.

Tantas histórias, a Trafaria como cenário, mais ao fundo, na outra margem do Tejo, Lisboa, tudo na ponta da areia com os pequenos sons da boca.

"Pequenos Sons Da Boca"

Autora: Bess Wohl

Adaptação e Dramaturgia: Rui Silvares / Ana Nave

Direção Artística: Ana Nave

Cenografia: Rui Francisco

Figurinos: Rafaela Mapril

Desenho de luz: Tasso Adamopoulus

Movimento: Maria João Azinhaes

Elenco: Ana Saltão, Angela Ribeiro, Carlos Antunes, Cecília Laranjeira, Joaquim Pedro e Rui Oliveira

"na Ponta da Areia"

Pesquisa e investigação: Francisco Silva, Rui Silvares.

Concepção Plástica: Rui Silvares, Rui Oliveira, Alice Rolo.

Orientação de manipulação: Rui Oliveira, Angela Ribeiro

Textos de: Rui Silvares, Francisco Silva, Xico Braga, Angela Ribeiro, Carla Silva

Manipulação: Alice Rolo, Francisco Silva, Rui Silvares, Carla Silva, António Olaio, Elsa Viegas, Elsa Elias, Glória Lima

Uma Co-produção Arte33/RDT CASINO

Direção de produção: Josefina Correia

Produção executiva: João Horta

Direção Técnica: Paulo Nunes

Operação técnica: Marco Paulo

Difusão: Ana Saltão

Fotografias: Paulo Nunes

Design gráfico: Rui Silvares

Comunicação: Cristina Carvalho

Este espetáculo tem o apoio da Câmara Municipal de Almada, da União das Juntas de Freguesia da Caparica e Trafaria e da GDA.

Na Ponta Da Areia, Pequenos Sons Da Boca, estreia esta noite de sexta-feira 30 de junho, na Trafaria e fica até 29 de julho.