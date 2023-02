"Não à guerra, não à fome, não ao medo". Um álbum para levar música às "Crianças pela Paz"

© Leonardo Negrão / Global Imagens (arquivo)

Era para ser lançado no Dia Mundial da Criança, mas a pandemia trocou as voltas ao produtor e compositor de "Crianças pela Paz".

Davide Zaccaria conta à TSF que, apesar do atraso, o projeto já está a fazer crianças felizes: "Uma delas é da Ucrânia, é uma rapariga que já cantava e está a ter aulas de canto, e está integrada numa escola. São ligações muito fortes que depois se formam com outros alunos."

O projeto pretende ensinar música aos jovens que vêm para Portugal de países como a Ucrânia, a Síria ou o Afeganistão.

O álbum conta com duetos entre cantores como Maria João, Dulce Pontes e Paulo de Carvalho e os mais novos. A maioria canta em português, mas alguns jovens interpretam na língua natal.

O compositor e professor na Escola Jazz do Barreiro fala de um sonho: "Entrarem em grandes estúdios, gravarem com grandes nomes, é uma coisa grandiosa para estas crianças, por poderem fazer uma coisa que nunca teriam pensado conseguir."

O projeto que começou a ser gravado em 2020, era para ser lançado no Dia da Criança, do ano passado, mas como explica Davide Zaccaria à TSF, a pandemia atrasou todo o processo.

"Houve cantores a ficar doentes, eu próprio a ficar doente", o que obrigou a serem reagendadas novas datas e a ter quer conciliá-las com a agenda dos artistas.

Agora, que o álbum já está na rua, o objetivo é vender duas mil cópias e arrecadar entre 100 a 150 mil euros, contando com o contributo de câmaras municipais e donativos privados.

Todo o dinheiro conseguido com a venda do álbum reverte para instrumentos musicais e para o financiamento de bolsas para estudarem música, através de uma parceria entre o projeto e algumas escolas em Lisboa e no Porto.

Davide Zaccaria considera que esta iniciativa está em constante progresso e tem como objetivos futuros "fazer uma pequena orquestra com crianças carenciadas e refugiadas de várias nacionalidades", esperando daqui a um ano conseguir fazer um novo álbum.

Para já, está gravado o álbum que inclui 13 duetos e um hino, "Terra Prometida", interpretado pelas crianças do projeto, pelos cantores que gravaram os duetos e ainda com Telmo Pires, Salvador Sobral, Fábia Rebordão, entre outros.