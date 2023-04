Não conseguiu bilhetes para os Coldplay? Há mais à venda esta 5.ª feira a partir de 20 euros

© Mauro Pimentel/AFP

A pouco mais de 40 dias dos concertos dos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra, há mais uma oportunidade para quem não conseguiu bilhete. Esta quinta-feira, a partir das 10h00, vão ser colocados mais ingressos à venda. E há bilhetes a 20 euros.

"Os Coldplay anunciam os Infinity Tickets, bilhetes da Music of the Spheres World Tour, que permitem aos fãs o acesso ao espetáculo a um preço acessível. Estes bilhetes têm um valor facial de 20 euros, nominativos e limitados a máximo de dois bilhetes por pessoa, sendo que têm de ser adquiridos em par (localizados um ao lado do outro)", pode ler-se num comunicado divulgado pela promotora do espetáculo em Portugal, Everything Is New.

Se conseguir agarrar um destes bilhetes não vai saber de imediato qual o seu lugar no estádio. A localização deles é "aleatória", contemplando todo o espaço, e apenas será revelada aquando do envio dos ingressos, na semana anterior aos concertos, ou seja, entre 8 e 12 de maio. O envio dos bilhetes é feito pela Ticketline, a bilheteira onde será possível adquirir estes Infinity Tickets.

Além destes ingressos a 20 euros, vão ser ainda disponibilizados "bilhetes de produção" para as quatro datas, aos preços inicialmente anunciados: variam entre os 65 e os 150 euros.

Na quarta-feira, foram também anunciadas as artistas que vão abrir os concertos da banda em Coimbra: a primeira parte dos espetáculos ficará a cargo da portuguesa Bárbara Bandeira e da britânica Griff.

Os Coldplay atuam no Estádio Cidade de Coimbra a 17, 18, 20 e 21 de maio. As quatro datas esgotaram rapidamente em agosto de 2022.