"Não é possível repensar o festival para outro local." Boom defende continuidade em Idanha-a-Nova

Idanha-A-Nova - 11/08/16 - Primeiro dia do Festival Boom Miguel Pereira da Silva / Global Imagens © Miguel Pereira da Silva / Global Imagens

Por Inês Duarte Coelho com Clara Maria Oliveira 15 Julho, 2022 • 15:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Se o estado de contingência for prolongado além deste domingo, o Festival Boom pode vir a ser recolocado, como aconteceu com o Super Bock Super Rock, ou pode mesmo ser cancelado.

O evento arranca na próxima sexta-feira nas margens da albufeira de Idanha-a-Nova, num dia em se prevê que o distrito de Castelo Branco atinja 40 graus de temperatura.

Em declarações à TSF, o presidente da Câmara da Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, descarta a possibilidade de transferir o festival, que ocupa 150 hectares, para outro local.

Ouça as declarações de Armindo Jacinto 00:00 00:00

"Falamos de 40 mil bilhetes vendidos de 175 países e muitíssima gente já está em marcha para este evento", avançou o autarca. "Não é possível repensar em oito dias, quinze dias, um mês, a mudança do festival para outro local que seja", explicou.

Numa resposta a que a TSF teve acesso, uma fonte próxima da organização do Boom sublinhou que o festival só começa dentro de uma semana, e que, em princípio, a situação de contingência termina no domingo e as previsões apontam para uma baixa sustentada da temperatura.

A organização acrescentou que o evento se realiza numa herdade tratada e cuidada todos os dias do ano e que a diversidade da vegetação é outro fator de segurança. A fonte diz ainda que existem sistemas de prevenção que impõem o máximo rigor.

De acordo com a APORFEST - a Associação Portuguesa de Festivais de Música - além da relocalização do Super Bock Super Rock, até momento, só o Vinculum Festival em Mondim de Basto e o Brunch Electronik Lisboa foram adiados.