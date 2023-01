"Não tem respondido aos apelos." Estruturas e profissionais protestam contra ministro da Cultura

Por David Alvito e Rui Oliveira Costa 11 Janeiro, 2023 • 08:12 Partilhar este artigo Facebook

Várias estruturas artísticas e representantes dos profissionais do setor da cultura protestam este quarta-feira junto à Assembleia da República, enquanto o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, é ouvido na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Deporto.

A audição ao ministro começa às 09h00, quando do lado de fora estarão os profissionais a protestar contra a falta de diálogo e as posições de Pedro Adão e Silva.

"A nossa ação prende-se muito com o exercer pressão e reivindicar todas as posições que o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, tem tomado nos últimos tempos e, maioritariamente, no que aos resultados do Programa de Apoio Sustentado diz respeito. Quanto mais não seja, é a nossa obrigação fazer pressão perante as ações do ministro", explica à TSF Ruy Malheiro, da Ação Cooperativista.

O manifestante considera que a presença "é fundamental", especialmente para reclamar da "falta de diálogo do ministro com o setor".

"De uma maneira geral, ele não tem praticamente respondido aos diversos apelos que o setor tem manifestado. Inclusivamente, na comissão parlamentar de Cultura de dezembro, ele não compareceu, da mesma forma que não compareceu à primeira reunião da comissão de acompanhamento do estatuto", expõe.

Ruy Malheiro alerta para o estrangulamento dos apoios aos projetos culturais, devido à falta de apoios bienais.

"O reforço que o senhor ministro anunciou, depois de já terem encerrado as candidaturas para os apoios e que é muito bem-vindo, foi alocado unicamente às candidaturas quadrienais. Isto é incorreto. É de uma injustiça tremenda. Há imensas estruturas nos concursos bienais - e estamos a falar de estruturas com trabalho continuado, algumas delas com mais de 20 anos - que optaram por se candidatar a apoios bienais, tendo legitimidade para se candidatar quadrienais, e apenas o fizeram porque, aquando do anúncio dos concursos, a dotação orçamental divulgada levou estas estruturas a fazerem contas e a perceberem que o dinheiro é curto", refere o manifestante.

E acrescenta: "Candidataram-se a bienais por uma questão de segurança e o senhor ministro tira-lhes o tapete quando reforça apenas as quadrienais."

Ruy Malheiro revela que as ações anteriores não resultaram e esta já é um protesto de desespero. "O nosso objetivo é claramente esse. Este já é o último reduto. É virmos para a rua, porque todas as ações que foram feitas ao longo dos últimos meses, e que não têm sido poucas, não têm tido eco. Portanto, este é o nosso último reduto e a nossa esperança é que a nossa ação faça alguma pressão ao ministro", diz.

O protesto está marcado para as 08h30, meia hora antes do início da audição do ministro da Cultura no Parlamento. A Ação Cooperativista pede que os manifestantes se vistam de preto e levem um lenço de outra cor, exceto branco.