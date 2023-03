Nariz árabe, em 500 anos na Peninsula Ibérica.

© Créditos Reservados

"Sangue de Vide", é o elemento marcante de toda a obra de Al-Mu"Tamid, poeta e rei que assumiu o reino taifa de Sevilha. João Garcia Miguel faz este espetáculo com a co-produção da Camara Municipal de Águeda, para abrir esta grande janela, na História e olhar de novo para os mais de 500 anos que os árabes andaram por estas terras, a que chamamos Portugal.

É um espetáculo de muitas vontades, a Companhia João Garcia Miguel com a Camara de Águeda e um trabalho de recolha e escrita, e muitas conversas em palco, para esta ideia de contar histórias, sempre com a poesia de Al-Mu"Tamid, mas também com vários textos, com vários caminhos que João Garcia Miguel foi peneirando, neste processo de trabalho.

A música traz todo o ambiente árabe, construido também em cena e também em todo este trabalho com o compositor Artur Fernandes, das Danças Ocultas.

Há um mundo árabe que vive em nós, aqui mesmo, e começa, talvez por este nariz árabe.

Texto, Direção e Espaço Cénico: João Garcia Miguel

Composição Musical: Artur Fernandes

Intérpretes: Gustavo Antunes, Luís Fernandes, Rafael Zink

Músicos: Nuno Pinto, José Ricardo Freitas, Luís Filipe Santos, Tiago Abrantes

Participação musical por: Clarinetes Ad Libitum

O Meu Nariz Árabe, estreia sábado, 18 de março, no Auditório do Centro de Artes de Águeda, às 9 e meia da noite, para uma única sessão.