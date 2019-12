Por Manuel Vilas Boas 22 Dezembro, 2019 • 10:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Academia de Música de Santa Cecília levou, pela terceira vez, à Basílica de Mafra, um Concerto de Natal.

São 250 vozes distribuídas por três coros e uma orquestra de cordas que interpretam obras alusivas ao Natal, com os seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra, únicos no mundo.

O recurso a estes históricos instrumentos implicou o arranjo de melodias tradicionais ou a composição de peças originais por compositores portugueses.