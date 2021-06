Natureza Fantasma com a companhia maior

© créditos reservados

Era para ser uma peça de teatro, em palco, com a Companhia Maior, mas com o início da pandemia tornou-se impossível trabalhar com pessoas com mais de 65 anos, obrigadas a ficar em casa. Marco Martins, vestiu a pela de cineasta e realizou longas conversas, vasculhou gavetas e álbuns de fotografias e com a ajuda de Fernanda Fragateiro instalou, Natureza Fantasma

Depois são as palavras ditas de todos, ou de muitos, dos atores da companhia maior e até os netos, os que vão ver as fotografias, às gavetas e conhecer pessoas que já cá não estão.

Há um texto de Gonçalo M. Tavares que abre a porta deste percurso, uma narrativa de várias histórias que se vão contando nesta instalação.

Como as memórias, como o futuro, como o que é dito hoje faz eco no passado, é a Natureza Fantasma.

Natureza Fantasma, na garagem sul do CCB, em Lisboa, da Companhia Maior, com Marco Martins ainda até 16 de julho.