Nenhum dos 409 livros serviu ao júri. Prémio Leya não é atribuído este ano

O Prémio Leya 2019 não foi atribuído a nenhum dos candidatos, uma vez que o júri considerou que "as obras concorrentes não correspondem aos parâmetros de qualidade literária exigidos pelo Prémio". Esta não é a primeira vez que o prémio não é atribuído. Em 2010 e em 2016, o júri apresentou os mesmos motivos e não anunciou um vencedor.

O júri conta com personalidades do mundo da literatura como o professor de Letras e antigo reitor da Universidade Politécnica de Maputo Lourenço do Rosário (Moçambique), o professor de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra José Carlos Seabra Pereira (Portugal), os escritores e poetas Nuno Júdice e Manuel Alegre (presidente do júri), a escritora Ana Paula Tavares (Angola), a jornalista e crítica literária Isabel Lucas (Portugal), e o editor, jornalista e tradutor Paulo Werneck (Brasil).

Concorreram a esta edição do prémio 409 originais - mais 61 do que em 2018 - provenientes de 14 países. A maior parte das obras do concurso eram de autores portugueses e brasileiros, mas houve vários candidatos de outros países: Alemanha, Angola, Bélgica, Cabo Verde, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Moçambique, Singapura, Suíça e Estados Unidos.

O Prémio Leya é um dos maiores prémios literários do país, tem como valor 100 mil euros e já premiou os seguintes romances: O Rastro do Jaguar, de Murilo Carvalho (2008), O Olho de Hertzog, de João Paulo Borges Coelho (2009), O Teu Rosto Será o Último, de João Ricardo Pedro (2011), Debaixo de Algum Céu, de Nuno Camarneiro (2012), Uma Outra Voz, de Gabriela Ruivo Trindade (2013), O Meu Irmão, de Afonso Reis Cabral (2014), O Coro dos Defuntos, de António Tavares (2015), Os Loucos da Rua Mazur, de João Pinto Coelho (2017) e Torto Arado, de Itamar Vieira Junior (2018).