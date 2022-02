NetAudience. TSF é a rádio que chega a mais pessoas em Portugal

© TSF

A TSF é a rádio com mais ouvintes e leitores online em Portugal, registando, no mês passado, um "reach" (alcance) de mais de 1,1 milhões de pessoas, o que equivale à 19.ª posição da lista.

Os dados são do Ranking netAudience, a ferramenta de referência de medição de audiências multiplataforma na Internet (web subscritoras, com tráfego auditado), que coloca também o Global Media Group (GMG) - do qual faz parte a TSF Rádio Notícias - em destaque como o grupo de média com o maior alcance (mais de 4,4 milhões de pessoas). Esta posição só é superada pela rede Nónio, da qual o GMG faz parte, que chegou a mais de 5,4 milhões de utilizadores.

Já o Jornal de Notícias, que integra o GMG, foi o jornal online com maior alcance em Portugal, em janeiro, tendo chegado a mais de 3,3 milhões de leitores, um número ultrapassado apenas pela TVI, que inclui informação e entretenimento, com um "reach" superior a 3,6 milhões de pessoas.

O Diário de Notícias surge no 6.º lugar da tabela, com um alcance de 2,4 milhões, logo a seguir ao Expresso. Nas marcas desportivas, o jornal O Jogo chegou a 1,5 milhões, ocupando a 15.ª posição, dois lugares abaixo do Record (1,7 milhões).

A marca de informação económica do GMG, o Dinheiro Vivo, está em 27.º lugar, registando um "reach" de 779 mil.

No segmento automóvel, a marca Motor 24 continua a liderar, ocupando o 26.º posto do ranking (834 mil pessoas).

Destaque ainda para as revistas do GMG Men's Health e Women's Health, em 36.º e 37.º lugares, com um alcance de 415 mil e 301 mil leitores, respetivamente.