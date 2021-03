Nina está no teatro, já não está em Moscovo

© créditos reservados

O que teria acontecido a Nina, da Gaivota de Tchekov, se não tivesse ido viver para Moscovo, para aquele quarto de hotel, muito apaixonada por Trigorin, dos apontamentos de Trigorin de Tennesse Williams?.

Aqui começa o delírio da personagem, da atriz ou da escrita e dramaturgia de Rita Calçada Bastos. De repente, parece que a realidade destes tempos de pandemia, se cruzam com os clássicos do teatro, reescritos para este lugar, o teatro, enquanto casa, o teatro enquanto tudo, nas muitas camadas desta peça.

Em palco, uma actriz, talvez Nina, de certeza que é Nina, mas não estamos diante de um monologo, ela faz várias conversas, sem nox apercebermos de quem está agora a falar, Rita Calçada Bastos confessa que o texto foi feito ao correr da caneta, sem paragens.

Todas as noites, esta mulher está no teatro e espera que todos saiam, para iniciar o espectaculo para um teatro vazio, no fundo como estão agora, espectaculos para teatros vazios.

Se Eu Fosse Nina está na sala virtual do Teatro S.Luiz, está disponível a partir de hoje, segunda feira 15 de março, às 19h00 7 da tarde à meia noite, e até 22 de março