No adeus aos palcos britânicos, Elton John é cabeça de cartaz do festival de Glastonbury

Elton John no concerto "Farewell Yellow Brick Road" em Chicago, Illinois

Elton John é cabeça de cartaz do Festival de Glastonbury. O cantor britânico atua no dia 25 de junho de 2023, nesta que vai ser a sua turnê de despedida no Reino Unido. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela organização do evento.

Aos 76 anos, esta vai ser a primeira vez que Elton John se vai apresentar em Glastonbury, destacou no Twitter Emily Eavis, organizadora e filha do fundador do festival, que acontece no sudoeste da Inglaterra.

"Encerraremos o festival com este grande momento na nossa história, com a maior de todas as despedidas", afirmou. O artista britânico deu o último concerto nos Estados Unidos, "Farewell Yellow Brick Road", no mês passado em Los Angeles.

O festival Glastonbury atrai mais de 200 mil pessoas para Worthy Farm. No ano passado passaram pelo palco do Glastonbury, Billie Eilish, Ziggy Marley, Foals, Kendrick Lamar, Olivia Rodrigo e Paul McCartney.

A turnê de despedida de Elton John começou em setembro de 2018, na Pensilvânia. Estavam agendadas mais de 300 datas para concertos em todo o mundo, que foram interrompidas pela pandemia. A etapa final da turnê vai incluir datas na Austrália, Nova Zelândia e Europa no próximo ano. Está programado para terminar em Estocolmo, Suécia, em julho.