Neste Dia Mundial do Livro conheça as sugestões de leitura dadas na TSF, pela diretora do museu do Aljube, Rita Rato, o presidente do Conselho Nacional de Juventude, João Videira, o diretor artístico do Teatromosca, Pedro Alves e a presidente da junta de freguesia de Eja, em Entre-os-Rios, Isabel Gudes.

Saiba quais os livros recomendados pela diretora do museu do Aljube, Rita Rato 00:00 00:00

Ouça a recomendação de leitura do presidente do Conselho Nacional de Juventude, João Videira 00:00 00:00

Conheça a sugestão de leitura do diretor artístico do Teatro Mosca, Pedro Alves 00:00 00:00