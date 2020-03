No Dia Mundial do Teatro, o espectáculo tem de continuar

Com as salas de teatro vazias, os espetáculos chegam a casa do público via online © Felix Mooneeram/Unsplash

Por Cláudia Arsénio 27 Março, 2020 • 15:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em Lisboa, o Teatro Nacional D. Maria Segunda começou logo cedo, pelas 11h00, com a peça "A Origem das Espécies", dirigida a todos os públicos, a pensar nas famílias que estão em casa por estes dias. Uma peça de Carla Maciel, Crista Alfaiate, Marco Paiva e Paula Diogo, que subiu ao palco em 2016.

A partir das 14h00, no Instagram do teatro , é possível ver uma "Maratona do Clube dos Poetas Vivos", em que 38 personalidades vão dizer poesia, sob a direção de Teresa Coutinho. E mais à noite, a partir das 21h00, pode assistir na sala online a "Sopro", uma criação de Tiago Rodrigues com Isabel Abreu e Cristina Vidal.

O São Luiz tem disponíveis no Youtube , até à meia-noite, sete espetáculos que passaram no teatro municipal nos últimos cinco anos.

A Culturgest disponibiliza a peça "100% Lisboa" nas redes sociais a partir das 21h00. E o Teatro Aberto emite através do site do teatro , a partir das 21h00, "A Verdade" de Florian Zeller, depois de o dramaturgo ter oferecido os direitos ao teatro.

O Teatro Nacional São João, no Porto, abre as portas a todo o país. Em ano de centenário, propõe uma visita virtual e guiada ao edifício a partir das 18h00, no site e nas redes sociais do teatro. Mas também há, à noite, a partir das 22h00, a peça "Castro" de António Ferreira.

Também o Teatro Experimental de Cascais coloca à disposição do público um conjunto de gravações de peças, como o "Auto da Índia", de Gil Vicente . No entanto, a programação não é apenas para este dia especial e estão oito sessões agendadas, sempre às segundas-feiras, até dia 18 de Maio.

E se gosta de literatura portuguesa, o Teatro de Almada exibe , às 21h00, "O mandarim", de Eça de Queiroz.