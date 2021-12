No Natal podemos brincar com a arquitetura? Podemos!

© Direitos Reservados

Podemos brincar com a arquitetura? Podemos! A arquitetura pode ser um jogo? Pode! Mas isso não quer dizer, gosta de ressalvar André Tavares, quem dá a cara pela garagem sul, que a arquitetura é uma brincadeira, muito pelo contrário.

A exposição Arquitetura & Jogo tem a brincadeira e a imaginação no primeiro esquiço, criar mundos e olhar com mais atenção para essa ideia de brincar entre a criança e o arquiteto. O arquiteto com o lápis na mão também imagina novos mundos, a brincadeira pode trazer o melhor dos mundos.

Quando falamos em brincadeiras de criança, e nesta exposição também se pode brincar, a mexer em objetos, mas como já ouvimos, a arquitetura é um assunto sério, a ideia não é, no lúdico da questão, trazer uma certa infância para a arquitetura.

O mundo onde se encontra o jogo está naquele lugar entre o que imaginamos para o jogo a a realidade que vê da janela. E de repente a janela pode olhar outra coisa, vinda do jogo que jogamos,

é a vida a brincar. Este poder da imaginação está no centro desta exposição, em que os lugares de recreio da infância e o dos arquitetos, artistas e designers se encontram, atenção à brincadeira.

Art Play: Arquitectura & Jogo, é uma exposição da Garagem Sul, do Centro Cultural de Belém em Lisboa, e fica de terça a domingo das 10 da manhã às sete da tarde, ainda até 30 de janeiro.