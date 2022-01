Noite de Estreia, agora no Porto

© créditos reservados

Primeiro foi o cinema a fazer de teatro e agora é o teatro a reclamar o seu próprio lugar, no palco desta história. O filme Opening Night, de John Cassavetes, marca o ponto de partida para esta Noite de Estreia.

No bastidor, vai tudo começar, no camarim, tudo pronto, a entrada em cena, o lugar da verdade e onde a vida real é ela mesmo. E depois uma mulher, atriz de meia idade, talvez idade final. O encenador Martim Pedroso, com a Nova Companhia, faz do cinema teatro, onde o teatro é o protagonista.

É uma luta interior mas uma luta, de uma atriz, mas muito também de uma mulher muito à frente do seu próprio tempo, com todas as desvantagens que parte para esta batalha. A mulher e a sociedade e o papel que tem.

É também uma peça sobre o erro e a filha, nesta crise existencial desta atriz cabeça de cartazes, que tudo muda na própria peça, como também as várias questões sobre a mulher na sociedade patriarcal, até aos filhos, pode uma mulher negar ter filhos?

Noite de Estreia é um espetáculo sobre um filme que é sobre um espetáculo, o cinema a olhar o teatro e agora o teatro a olhar para si próprio, para um papel que a pandemia veio também potenciar, embora náo seja para aqui chamada.

a partir do filme de John Cassavetes, adaptação e direção Martim Pedroso

cenografia Jean-Guy Lecat, figurinos João Telmo, desenho de luz José Álvaro Correia

música original e sonoplastia Carlos Morgado, realização e montagem vídeo Ruben do Valle

produção executiva Ana Pinto

interpretação

Dalila Carmo, Heitor Lourenço, João Araújo, João Reis, Margarida Bakker, Maria José Paschoal, Marta Félix, Sabri Lucas

participação especial em vídeo

Inês Santos Caramuchande, Isabél Zuaa, Madalena Brandão, Mauro Hermínio, Noah Santos Caramuchande

coprodução

Nova Companhia, Teatro da Trindade INATEL, Teatro Nacional São João

Noite de Estreia, está no Teatro Carlos Alberto, no Porto e fica de quarta a sábado, sempre às 19h00, só até 15 de janeiro.