Noite de Reis, de Shakespeare, uma comédia no Trindade

Noite de Reis, foi um pedido a Shakespeare, para escrever uma peça para o dia de reis, mas nada tem a ver com os magos, mas sim com o amor, uma comédia sobre a paixão e a troca de identidades. Quem é o homem? Quem é a mulher? Ou o amor. Ricardo Neves Neves, que foi convidado a encenar este espetáculo, fala no amor, simplesmente o amor entre duas pessoas.

No imaginário reino de Ilíria, Orsino, o duque está apaixonado por Olívia, mas ela não o o ama. Violeta, jovem e bela chega ao reino Ilíria, depois de um naufrágio. Violeta tem um irmão gémeo, Sebastião, que se pensa, ter morrido afogado, no desastre marítimo. Violeta veste-se de homem, e passa a ser Cesário e começa a trabalhar como mensageiro de Orsino, e aí tudo começa, nesta comédia de enganos,

Esta é a história com um elenco só com homens, que fazem todos os papéis, mas este é um espectaculo com muita música, também cantada, e com uma orquestra, só com mulheres, a tocar ao vivo em cima do palco.

Uma comédia, uma verdadeira tempestade amorosa, com muito enganos e o traço da escrita de Shakespeare, para uma noite de reis que nada tiveram a ver com o assunto.

Noite de Reis De William Shakespeare

Dramaturgia e encenação Ricardo Neves-Neves

Com Adriano Luz, António Ignês, Cristóvão Campos, Dennis Correia, Filipe Vargas, João Tempera, José Leite, Luís Aleluia, Manuel Marques, Marco Delgado, Rafael Gomes, Renato Godinho e Ruben Madureira

Direcção musical Mrika Sefa

Ensemble

Ana Cláudia Santos (flauta), Eliana Lima (trompa e acordeão), Filipa Portela (soprano e alaúde), Helena Silva (violino), Isabel Cruz Fernandes/Beatriz Ventura (soprano), Juliana Campos (fagote e canto), Madalena Rato (percussão), Mrika Sefa (teclados), Rita Nunes/Nádia Anjos (saxofone), Sofia Gomes/Teresa Soares (violoncelo), Rita Carolina Silva (mezzo)

Figurinos Rafaela Mapril

Assistente de figurinos Elisabete Guerreiro

Construção de figurinos Lea Managil e Marisa Fernandes

Cenografia Ana Paula Rocha

Assistentes de cenografia Carolina Mendes e Ricardo Varela

Desenho de luz Cristina Piedade

Coreografia Rita Spider

Maquilhagem e caracterização Dennis Correia

Assistente de caracterização Marco Santos

Sonoplastia Sérgio Delgado

Ilustrações José Cruz

Assistência de encenação António Ignês, Juliana Campos e Rita Carolina Silva

Apoio à dramaturgia Rita Carolina Silva

Comunicação e assessoria de imprensa TdE Mafalda Simões

Assistente estagiária de comunicação TdE Ana Caetano

Produção TdE Andreia Alexandre

Produção Culturproject Nuno Pratas

Assistente produção/figurinos TdE Eliana Lima

Coprodução Teatro da Trindade INATEL, Teatro do Eléctrico, Cineteatro Louletano, Convento São Francisco e Culturproject

Apoios ao espectáculo Montepio Associação Mutualista, Antena 2, Billyboom, Fresco Produções, Fundação das Casas Fronteira e Alorna, Pecosita, Pepito, Roca, Rumo do Fumo, Stannah, Watt- Electric Moving

Noite de Reis de Shakespeare, estreia esta noite de quinta feira 26 de janeiro, no Teatro da Trindade em Lisboa, e fica de quarta a sábado às 21h00 e domingo 16h30, até 19 de março