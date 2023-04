Noite de Stravinsky, para uma noite de dança.

© Hugo David

Uma noite, para marcar uma outra noite, em Paris, há 110 anos, quando estreou a Sagração da Primavera, com o compositor Igor Stravinsky e coreografia de Nijinski. Carlos Prado, diretor artístico, da Companhia Nacional de Bailado realça esta coreografia que vai ser a mesma coreografia de 1913. Millicent Hodson, responsável pela remontagem coreográfica e Kenneth Archer, responsável pela remontagem cenográfica e de figurinos, daquela que é considerada a versão mais próxima da original de Vaslav Nijinski.

para além da Sagração da Primavera, estas duas peças no programa, coreografias do italiano Mauro Bigonzetti, As Bodas e Intermezzo, uma estreia na Companhia Nacional de Bailado.

As Bodas, Bigonzetti reimagina a icónica obra de Bronislava Nijinska, irmã de Nijinski, criada há precisamente 100 anos, em 1923, também para os Ballets Russes, de Sergei Diaghilev.

Noite Stravinsky, pela Companhia Nacional de Bailado, amanhã, 29 de abril, Dia Mundial da Dança, no Teatro Camões, no Parque das Nações, em Lisboa, até 14 de maio.