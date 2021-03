Astor Piazzolla © DR

Há cem anos nasceu, em Mar del Plata, na Argentina, o grande bandoneonista do século: Astor Piazzolla. Aprendeu a tocar bandoneon com Bach, Schumann e Mozart. Tocou o primeiro tango em Nova Iorque com Carlos Gardel. Tinha 13 anos.

Numa emissão conduzida por Fernando Aves, a rádio abre-se, ao longo desta manhã, à ideia de um Libertango.