NOS Alive volta a ser adiado. Próxima edição do festival será em 2022

A última edição do festival a realizar-se foi em 2019

O festival NOS Alive anunciou, esta quinta-feira, que a 14.ª edição vai ser adiada para 2022. Esta é já a segunda vez que o festival é adiado, depois de a edição de 2020 não se ter realizado, devido à pandemia de Covid-19.

As novas datas para a próxima edição do NOS Alive são os dias 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022.

"Mantendo-se a situação pandémica atual que limita a circulação entre países, fica inviabilizada a maioria das tours para o verão de 2021, o que nos obriga a adiar o festival", explica a organização do NOS Alive, numa publicação feita nas suas redes sociais.

Os bilhetes para as edições de 2020 e 2021 mantêm-se válidos para os dias da semana correspondentes na edição de 2022.

"Quem adquiriu e é portador de bilhetes do NOS Alive'20, caso deseje o reembolso pode solicitá-lo no prazo de 14 dias úteis após a data prevista para a realização do NOS Alive'21, no ponto de venda onde foram adquiridos, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra", adianta a organização.