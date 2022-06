© José Coelho/Lusa

Não só de estreias e de novos artistas se faz um festival. Os Gorillaz atuam pela primeira vez no norte do país, mas o último dia da edição de 2022 do NOS Primavera Sound fica marcado pelo regresso de algumas bandas que fazem as delícias do público português.

Do Reino Unido para Portugal, os Gorillaz são a grande atração deste sábado. A banda de Damon Albarn não atuava presencialmente em solo luso desde 2002. Nesse ano, o grupo fazia furor com o primeiro álbum. Daí saíram grandes êxitos como "Tomorrow Comes Today" e "Clint Eastwood", temas que ainda fazem parte setlist da banda nos dias de hoje.

Pelo meio, o grupo ainda atuou em Lisboa, de forma virtual, nos MTV Europe Music Awards em 2005, e regressa agora a Portugal com nove discos editados. O mais recente, "Song Machine, Season One: Strange Timez", não vai faltar no alinhamento deste sábado.

Ainda os Gorillaz vão estar a tocar as últimas músicas e já Earl Sweatshirt estará em palco. O rapper norte-americano já conta com uma volumosa legião de fãs, depois de ter explodido com o lançamento do disco "Doris", em 2013. O artista traz na bagagem o novo trabalho "SICK!", editado em janeiro deste ano.

Antes, no palco principal, os Interpol regressam a Portugal e ao Primavera Sound, depois de terem atuado na edição de 2019 - a última antes do interregno provocado pela pandemia. Entretanto, este ano, a banda nova-iorquina editou um novo disco, "The Other Side of Make-Believe". Ainda assim, os Interpol têm dedicado parte das recentes atuações ao álbum "Turn On the Bright Lights", que comemora 20 anos em 2022.

Mais cedo, Little Simz vai, com toda a certeza, atrair milhares de pessoas para o palco Cupra. A rapper britânica atua às 21h20, ao mesmo tempo de Pablo Vittar, trazendo na bagagem o novo "Sometimes I Might Be Introvert", um dos trabalhos mais bem cotados do ano passado. Se isso não bastasse, como cartão de visita, a artista conta já com elogios por parte de Kendrick Lamar, que considera a rapper "incrível".

Para ritmos mais lentos, a condizer com o fim de tarde que se vai instalar no Parque da Cidade do Porto, os Khruangbin voltam a subir a um palco português. Ao longo dos últimos anos - desde que lançaram o disco "Con Todo El Mundo", em 2018 -, foram atraindo cada vez mais fãs. O trio alcançou um novo patamar com as colaborações com Leon Bridges que resultaram nos EP's "Texas Sun" e "Texas Moon".

No mesmo clima, Helado Negro abre o palco principal no último dia de NOS Primavera Sound. Espera-se que os sorrisos nas caras dos festivaleiros não desarmem tão cedo. O músico, que tanto canta em inglês como em espanhol, tem atraído cada vez mais atenção. Será um início de dia em baixa rotação, mas já com a fasquia elevada para o que restará de festival.

Não são muitos quilómetros que separam Vila Nova de Gaia de Matosinhos. Se David Bruno tem sempre histórias para contar sobre qualquer localidade do norte do país, certamente que haverá alguma ligação entre o músico gaiense e o concelho onde se localiza o Parque da Cidade do Porto.

Habituado a uma interação umbilical com o público, o artista que se notabilizou com os Conjunto Corona abre as hostes no terceiro dia de festival. Vai atuar ao mesmo tempo de Dry Cleaning, uma dor de cabeça que vai dividir os festivaleiros pelos dois palcos.